Полиция задержала участников акции «жёлтых жилетов»

В Париже во время акции протеста «жёлтых жилетов» сотрудники полиции и жандармерии арестовали 43 человека.
По данным префектуры полиции Парижа, у задержанных было обнаружено оружие и другие предметы, которые можно использовать в качестве него. Полицейские также говорят о появлении группировок, которые намеревались устроить погромы и беспорядки в городе.
Это уже девятая акция «жёлтых жилетов» в столице Франции. В данный момент манифестации проходят мирно, колонны митингующих сопровождают усиленные отряды полиции и жандармерии. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее News.ru писал о том, что французская полиция начала арестовывать «жёлтых жилетов» ещё до начала протестной акции.