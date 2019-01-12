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Полиция задержала участников акции «жёлтых жилетов»

Yann Bohac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Париже во время акции протеста «жёлтых жилетов» сотрудники полиции и жандармерии арестовали 43 человека.

По данным префектуры полиции Парижа, у задержанных было обнаружено оружие и другие предметы, которые можно использовать в качестве него. Полицейские также говорят о появлении группировок, которые намеревались устроить погромы и беспорядки в городе.

Это уже девятая акция «жёлтых жилетов» в столице Франции. В данный момент манифестации проходят мирно, колонны митингующих сопровождают усиленные отряды полиции и жандармерии. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее News.ru писал о том, что французская полиция начала арестовывать «жёлтых жилетов» ещё до начала протестной акции.


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