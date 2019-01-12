Полиция задержала участников акции «жёлтых жилетов»

https://news.ru/storage/news/c3f145dc0b332188db35c7539b12cc0b/a31fe6df-5ede-4207-a07d-e9f889f4f6bc_850.jpg Yann Bohac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Париже во время акции протеста «жёлтых жилетов» сотрудники полиции и жандармерии арестовали 43 человека.

По данным префектуры полиции Парижа, у задержанных было обнаружено оружие и другие предметы, которые можно использовать в качестве него. Полицейские также говорят о появлении группировок, которые намеревались устроить погромы и беспорядки в городе.

Это уже девятая акция «жёлтых жилетов» в столице Франции. В данный момент манифестации проходят мирно, колонны митингующих сопровождают усиленные отряды полиции и жандармерии. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее News.ru писал о том, что французская полиция начала арестовывать «жёлтых жилетов» ещё до начала протестной акции.