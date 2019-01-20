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Украинские приходы массово переходят в новую церковь

Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Три общины Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) в Житомирской области перешли в новую Православную церковь Украины (ПЦУ). Решение было принято во время празднования Крещения Господня, сообщили в администрации региона.

О переходе объявили приходы в населённых пунктах Кишин, Андреевка и Павловка.

«Люди за единую церковь. Два священника также приняли решение служить Богу в украинской церкви. Благая весть в красивый праздник», — цитирует главу житомирской областной администрации Игоря Гундича его пресс-служба.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что уже более 100 приходов УПЦ перешли в новую церковь. Как сообщал News.ru, он пообещал, что принятый Верховной радой закон об изменении юрисдикции религиозных общин позволит обеспечить мирный переход приходов в ПЦУ.

Закон был принят 17 января. Документ предусматривает, что решение об изменении подчинённости может быть принято на общем собрании, где за такую меру должны высказаться не менее двух третей членов общины.


#украина #упц #церковныйраскол #житомирскаяобласть #пцу
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