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Депутат Рады пообещал мир за полгода, если станет президентом

Александр Вилкул facebook.com/OleksandrVilkul

Александр Вилкул

в мире [ версия для печати ]

Претендентов на президентское кресло на Украине стало больше. Оппозиционная Партия мира и развития отправила депутата Верховной рады Александра Вилкула покорять сердца избирателей. Тот решил не ходить далеко за идеями и пообещал то, что лежало на поверхности — добиться мира в Донбассе за полгода.

Выдвигали претендента на большом форуме, который прошёл в Запорожье. Его участники и стали первыми слушателями идей потенциального президента. Мир за полгода — это только начало, заявил тот. За пять лет он готов в корне изменить ситуацию в стране.

«В первые же дни после нашей победы перестанут стрелять», — пообещал Вилкул, его цитирует РИА Новости.

Главное в политическом плане претендента на высший пост — это прямые переговоры с Америкой и Россией. По его мнению, должна быть принята совместная компромиссная резолюция Совбеза ООН. При этом Вилкул подчеркнул, что «как хочет Америка — не будет». Правда, и «как хочет Россия — тоже не будет». Что будет, конкретно сказано не было, прозвучало лишь про «какой-то компромисс».

Из актуального — миротворческая миссия в Донбассе, в которой должны принять участие «дружественные и нейтральные страны» — Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Швеция и Австрия.

Вместе с тем на территории Донбасса должна быть введена временная администрация под эгидой ООН. Потом — новые законопроекты в логике Минских соглашений. И полноценная реинтеграция Донбасса — экономическая и политическая.

Президентские выборы намечены на 31 марта. Как сообщал News.ru, избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Регистрация кандидатов продлится до 3 февраля.


#украина #выборы
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