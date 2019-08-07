https://static.news.ru/photo/bd51806e-b912-11e9-9588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guillaume Pinon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ливийские беженцы, пытаясь бежать из страны, массово тонут в Средиземном море. За год число погибших составило не менее 576 человек.

Центры содержания мигрантов и беженцев в североафриканском государстве представляют собой «человеческие страдания в промышленных масштабах», сообщает издание allafrica.com со ссылкой на «Врачей без границ» (MSF). Принудительное возвращение людей в центры заключения для многих является смертным приговором, информирует « ПолитЭксперт ».

Катастрофическая ситуация в Ливии сложилась из-за непрекращающейся несколько лет гражданской войны.

Ранее News.ru писал, что пять медработников стали жертвами авиаудара ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под Триполи. Во время атаки они находились в полевом госпитале, расположенном южнее ливийской столицы.