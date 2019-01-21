USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,282 $   Brent62.61 $ Bitcoin3,546.29 $
МОСКВА-9°C09:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

13 человек погибли при падении автобуса в Боливии

Daniel Van Moll/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

13 человек погибли в результате падения автобуса с высоты 100 м в Боливии. Ещё 26 человек пострадали.

По информации местного издания PaginaSiete, инцидент произошёл на соединяющей города Тариха и Потоси дороге. Автобус мог упасть из-за неисправности тормозов.

В автобусе находились футболисты аргентинского клуба по футболу Cicles Club Lavalle. Из них четверо погибли и 7 получили ранения.

Как ранее писал News.ru, микроавтобус опрокинулся на трассе в Челябинской области. В результате ДТП пострадали 11 человек.


самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
происшествия 18:34, 20 января 2019
Одиннадцать человек пострадали в ДТП под Челябинском
происшествия 21:11, 19 января 2019
Шесть человек пострадали в ДТП в Тольятти
в мире 17:52, 19 января 2019
Люди погибли в уничтоженных автобусах в Боливии
Лента новостей
в мире 09:44
Турция совершила налёт на курдов в Ираке
спорт 09:41
Свечников помог «Каролине» одолеть «Эдмонтон»
в мире 09:40
Четыре сирийских военных погибли при ударе Израиля
в мире 09:34
Сирия отразила более 30 авиабомб Израиля
в мире 09:28
Один из лидеров «новой церкви» рассказал о связи с СБУ
Другие новости
в мире 09:44
Турция совершила налёт на курдов в Ираке
в мире 09:40
Четыре сирийских военных погибли при ударе Израиля
в мире 09:34
Сирия отразила более 30 авиабомб Израиля
в мире 09:28
Один из лидеров «новой церкви» рассказал о связи с СБУ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top