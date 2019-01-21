13 человек погибли при падении автобуса в Боливии

https://news.ru/storage/news/0f33a8787b421c14f5e188ffb78897b7/af3ea588-2d72-4c37-a5fb-138e6ae64b26_850.jpg Daniel Van Moll/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

13 человек погибли в результате падения автобуса с высоты 100 м в Боливии. Ещё 26 человек пострадали.

По информации местного издания PaginaSiete, инцидент произошёл на соединяющей города Тариха и Потоси дороге. Автобус мог упасть из-за неисправности тормозов.

В автобусе находились футболисты аргентинского клуба по футболу Cicles Club Lavalle. Из них четверо погибли и 7 получили ранения.

Как ранее писал News.ru, микроавтобус опрокинулся на трассе в Челябинской области. В результате ДТП пострадали 11 человек.