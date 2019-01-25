12-летний мальчик застрелил профессионального боксёра

https://news.ru/storage/news/4e30d1014d56f5e622a614e5cf288e0c/233f04d9-4a15-45f0-a389-7e1592b0e7b0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Двенадцатилетнего ребёнка из США обвинили в убийстве профессионального боксёра Джона Ванмитера. Инцидент случился в американском городе Ювалде штата Техас.

По предварительным данным, подросток с целью ограбления пробрался в дом спортсмена и выстрелил в него из огнестрельного оружия, сообщает телеканал ABС.

О вооружённом нападении в полицейский участок сообщила девушка Ванмитера, которая обнаружила его на полу в гостиной с огнестрельным ранением головы.

На профессиональном ринге Ванмитер, которому было 24 года, одержал две победы и потерпел четыре поражения.

Ранее российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что начал драку со спарринг-партнёром Конора Макгрегора Диллоном Дэннисом после поединка UFC 229 только потому, что тренеры ирландца были стары для него, писал News.ru.