https://static.news.ru/photo/b49f818a-b928-11e9-a2e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Около 1,5 тонны кокаина изъяли немецкие таможенники в порту Гамбурга. Наркотики были спрятаны в контейнере, который прибыл из Бразилии.

Согласно сопровождающим документам, в таре должен был находиться груз сигарет. В действительности там было 64 сумки кокаин. Товар предназначался для заказчиков в Антверпене. Оценочная стоимость этого объёма наркотиков на чёрном рынке составляет порядка €350 млн.

Это уже вторая крупная находка гамбургских таможенников за неделю. 2 августа они обнаружили 4,5 тонны кокаина, которые также предназначались для отправки в Антверпен.

Ранее News.ru писал о том, что в порту бельгийского города Гент полиция обнаружила почти две тонны кокаина с логотипами партии «Единая Россия». По данным полицейских, приблизительная стоимость груза оценивается в 100 €млн.

Наркотики были расфасованы по 1900 пакетам. Прокуратура Бельгии возбудила уголовное дело по данному факту и начала поиск организаторов поставки.