Сторонники ПЦУ сорвали освящение крещенской воды

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Чин освящения воды, который в праздник Крещения Господня проводили священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), был сорван сторонниками новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Инцидент произошёл в посёлке Браилов Винницкой области.

Священник ПЦУ отец Леонид и глава поселения Валерий Резидент пришли, когда представитель УПЦ отец Михаил вместе с верующими проводил молебен около водоёма.

«Не дожидаясь окончания молебна, государственный чиновник начал совершать хулиганские действия в отношении священника: выкрикивать в микрофон, что отца Михаила никто сюда не приглашал, обзывать его "московским попом"», — сообщили в пресс-службе Винницкой епархии УПЦ.

После этого чиновник, уже в сопровождении другого священника ПЦУ — отца Сергия, отправился к ещё одному водоёму, где обряд освящения проводил протоиерей Ростислав Шемет. Там он стал требовать показать разрешение на освящение воды и выкрикивать: «Вода наша, а не ваша!»

В обоих случаях сопровождавшие главу поселения священники были служителями церквей из соседних сёл, сказано в сообщении.

Ранее News.ru сообщал, что в селе Ростоки Тернопольской области сторонники ПЦУ во время богослужения захватили здание Свято-Троицкого храма. Верующие УПЦ были вынуждены завершать службу на улице — в темноте и на морозе.