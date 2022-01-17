Звёздный фотограф Стив Шапиро скончался в США

Звёздный фотограф Стив Шапиро, который работал с голливудскими знаменитостями и сопровождал предвыборную кампанию Роберта Фрэнсиса Кеннеди, скончался в США в возрасте 87 лет, сообщение об этом опубликовано на его странице в Facebook. Мужчина ушёл из жизни 15 января.

Стив скончался в состоянии покоя и чуда. Если на Небесах есть камеры, продолжай снимать, пап. Ты вечно любим, — говорится в публикации в соцсети.

Шапиро прошёл обучение у влиятельного фотографа, известного со времён Второй мировой войны Уильяма Юджина Смита. В 17-лет Шапиро уже числился внештатным фотокорреспондентом, его кадры публиковались в таких изданиях, как Time, Newsweek, Life, Vanity Fair, Sports Illustrated и других. В 1960-х он рассказал миру посредством своих снимков о ключевых моментах движения за гражданские права в США, а также был фотографом Роберта Фрэнсиса Кеннеди в момент его президентской кампании.

В 1970-е годы Шапиро отдал своё внимание работе на съёмочных площадках известных фильмов. В частности, его камера запечатлила моменты подготовки съёмок и бэкстейдж целого ряда кинокартин, в последствии получивших статус культовых, таких как «Крёстный отец», «Таксист», «Полуночный ковбой», «Китайский квартал» и многих других. В творческой биографии фотографа большое количество портретов мировых суперзвёзд кино и музыки.

Ранее сообщалось, что в Италии в возрасте 91 года скончался известный кутюрье, основатель модного дома Cerruti 1881 Нино Черрути, который по праву считается одним из отцов итальянской моды и современного классического стиля. Дизайнер тесно сотрудничал с Голливудом, его одежду носили герои культовых картин «Красотка», «Молчание ягнят», «Основной инстинкт». Черрути скончался в больнице Пьемонта, куда он был госпитализирован для операции на бедре.