Звуки с пропавшего батискафа оказались похожи на сигнал малазийского Boeing Океанограф: звуки с пропавшего батискафа похожи на стуки с пропавшего в 2014 году лайнера

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Багамское исследовательское судно Deep Energy, помогающее искать батискаф «Titan»

Стук, который был слышен под водой при поиске пропавшего батискафа, напоминает о неудачных поисках малайзийского Boeing MH370, который пропал с радаров в 2014 году. Об этом в эфире CNN заявил старший советник по стратегическим инициативам RMS Titanic Inc Дэвид Галло?ведущий океанограф поисковой группы. По его словам, хлопки, раздающиеся каждые 30 минут в районе, где судно потеряло радиосвязь со своим надводным кораблем, похожи на те, что океанологи слышали на поисковой операции девять лет назад.

Когда я впервые услышал о взрыве, я сказал: «О нет, вот опять». В [поиске] Malaysia Airlines мы довольно часто слышали стук, и это всегда оказывалось чем-то другим, — сказал Галло.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», стало известно 19 июня. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине трех километров. На борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.