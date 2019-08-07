https://static.news.ru/photo/c4e4b39c-b925-11e9-80d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Люди, гулявшие по Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутали звуки проезжавших мимо мотоциклов с выстрелами, из-за чего началась паника.

Инцидент произошёл 6 августа. Прохожие в панике бросились врассыпную, как только кто-то в толпе крикнул, что это «стрелок». В результате ЧП несколько человек были доставлены в больницу с ушибами.

Пожалуйста, не паникуйте. Район Таймс-сквер очень безопасный, — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter одного из отделений полиции Нью-Йорка.

Как ранее писал News.ru, в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Полиции удалось установить личность подозреваемого. Это 21-летний Патрик Крузиус из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы. В нём он сообщает, что «защищает страну от иностранного нашествия». Преступник считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США.