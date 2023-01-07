Умер звезда фильмов «Терминатор» и «Голый пистолет» Эрл Боэн

Фото: Скриншот с видео/youtube.com

Эрл Боэн, кадр из фильма «Терминатор 2»

Американский актер Эрл Боэн, исполнивший роль доктора Питера Сильбермана в трех частях франшизы «Терминатор», скончался в возрасте 81 года, сообщает TMZ со ссылкой на семью артиста. Боэн ушел из жизни на Гавайях. Причина смерти не называется.

Эрл Боэн, наиболее известный по своей повторяющейся роли во франшизе «Терминатор», скончался. Актер-ветеран скончался в четверг на Гавайях, — говорится в сообщении.

Артист также известен по своим ролям в фильмах «Чокнутый профессор 2: Семья Клампов», «Чужая нация», «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад».

Ранее в США на 94-м году жизни умерла ветеран американской тележурналистики Барбара Уолтерс. Причина смерти не называется.

Уолтерс родилась в Бостоне в семье потомков беженцев из Российской империи. В 1951 году она получила степень бакалавра английского языка в колледже Сары Лоуренс, через год начала работать в филиале NBC в Нью-Йорке.