Звезда «Шазам!» Закари Ливай назвал тупыми правила профсоюза актеров Актер Закари Ливай раскритиковал правила профсоюза за запрет продвигать свои проекты

Фото: IMAGO/RW/Global Look Press

Закари Ливай

Актер Закари Ливай, известный своей ролью в фильме «Шазам!», раскритиковал правила профсоюза, установленные во время текущей забастовки Гильдии актеров США, сообщает The Hollywood Reporter. Кинозвезда назвал нелогичным запрет на продвижение и обсуждение своих проектов, включая старые, во время действия протестов.

Мне нельзя говорить о... Это тупо. О фильмах, в которых я сыграл какого-то из супергероев, или сериалах, в которых я играл задрота из Best Buy. Об анимационных фильмах, в которых я был лучшим принцем на свете. Мне нельзя говорить ни о чем из этого, — заявил Ливай во время фанатского мероприятия.

Таким образом, Ливай стал вторым актером, который частично не согласился с забастовкой коллег. Ранее актер Стивен Амелл, известный по роли Оливера Куина в сериале «Стрела», охарактеризовал акции как «недальновидные» и «невероятно разочаровывающие».

Тем не менее почти 98% членов профсоюза проголосовали за выход актеров на улицы. Среди тех, кто поддержал коллег, были Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон и другие. В знак солидарности актер Дэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму Гильдии киноактеров США.

Забастовка актеров продолжается с 14 июля, артисты требуют увеличить зарплаты и компенсировать переработки, а также ограничить использование технологий искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Американская федерация, проводящая забастовку, представляет интересы около 160 тысяч актеров.