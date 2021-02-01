Звезда «Мира Дикого Запада» заявила, что её изнасиловал Мэрилин Мэнсон

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что подверглась насилию и унижению со стороны музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом она рассказала в своём Instagram.

Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасающе обращался со мной на протяжении нескольких лет, — сообщила актриса.

По её словам, музыкант «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению». Вуд заявила, что больше не хочет «жить в страхе возмездия, клеветы в свой адрес и шантажа». Актриса встречалась с музыкантом в период с 2007 по 2010 год. Она подчеркнула, что намеревается разоблачить «этого опасного мужчину», а также призвать компании, дающие Мэнсону работу, к ответу прежде, чем он «разрушит больше жизней».

В 2016 году Вуд объявила, что подвергалась изнасилованию дважды в своей жизни. При этом раскрывать имя насильника тогда она не стала.

Ранее NEWS.ru писал о том, что житель Забайкальского края подозревается в изнасиловании своей тёщи. Сейчас он задержан. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.