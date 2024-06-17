Звезда кулинарного шоу заявил, что стал похож на картошку после ДТП Шеф-повар Гордон Рамзи сообщил, что попал в ДТП на велосипеде

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гордон Рамзи

Шеф-повар и ведущий кулинарного шоу «Адская кухня» Гордон Рамзи рассказал в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что попал в аварию, когда ехал на велосипеде. По его словам, жизнь ему спас шлем.

У меня нет переломов или серьезных травм. Но у меня появился синяк, и теперь я похож на фиолетовую картошку, — пошутил Рамзи.

Кулинар также опубликовал видео, на котором продемонстрировал большую гематому на правом боку. Рамзи призвал подписчиков никогда не пренебрегать правилами безопасности на дороге.

Ранее девушка на BMW 328 сбила 15-летнюю школьницу. ДТП произошло на Суздальском шоссе в Петербурге в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка-подросток попала под колеса, когда переезжала на дорогу на электросамокате. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали.

Также Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к четырем годам колонии общего режима 32-летнего Шахбоза Давронова за смертельное ДТП с юными велосипедистками на трассе «Скандинавия». Водителя также лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года. По версии следствия, Давронов не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, который сопровождал колонну из 11 велосипедисток.