Звезда «Клана Сопрано» скончался в Калифорнии Актер Билл Коббс ушел из жизни на 91-м году жизни в Калифорнии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский актер Билл Коббс умер на 91-м году жизни в Калифорнии, об этом написали его родственники в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Они уточнили, что мужчина «мирно скончался в своем доме».

Во вторник, 25 июня, Билл мирно скончался в своем доме в Калифорнии. Любимый спутник жизни, старший брат, дядя, приемный родитель, крестный отец и друг, Билл недавно счастливо отпраздновал свой 90-й день рождения в окружении близких людей, — говорится в сообщении.

Коббс известен своими работами в таких фильмах как «Телохранитель», «Клан Сопрано». Также зрители могли увидеть его в киноленте «Ночь в музее: Секрет гробницы».

Ранее ушел из жизни известный по роли в боевике «Голодные игры» актер Дональд Сазерленд, ему было 88 лет. Он умер в Майами после продолжительной болезни. Мужчина при жизни получил премии «Эмми» и «Золотой глобус» и запомнился фанатам образами злодеев, антигероев, романтических персонажей и наставников. За последнее десятилетие его популярность возросла благодаря роли президента Сноу во франшизе «Голодные игры».

До этого не стало народной артистки РСФСР Татьяны Конюховой, известной по фильму «Женитьба Бальзаминова». Она скончалась на 93-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В Гильдии актеров кино подчеркнули, что Конюхова навсегда останется в памяти россиян яркой, талантливой и любимой актрисой.