Байден потерпел поражение в дебатах на своей же площадке Опрос CNN: зрители присудили Трампу победу в дебатах с Байденом

Фото: Gerald Herbert/AP/TASS

Джо Байден

Большинство телезрителей — 67% — решили, что бывший американский лидер Дональд Трамп одержал победу над нынешним главой Белого дома Джо Байденом во время предвыборных дебатов, свидетельствует опрос CNN. Известно, что телеканал популярен среди сторонников Демократической партии, которую представляет Байден.

Лишь 33% наблюдателей посчитали победителем Байдена. При этом 57% опрошенных заявили об отсутствии уверенности в способности демократа возглавлять страну. Насчет республиканца так думают 44% зрителей.

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком считает, что члены Демократической партии вынудят Джо Байдена покинуть пост президента Соединенных Штатов после дебатов с Дональдом Трампом. Он также добавил, что американского лидера не нужно жалеть, поскольку, проснувшись, «он не вспомнит» прения.

Прения между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на пятницу, 28 июня, и сразу же стали поводом для появления в Сети изображений саркастического содержания. Американский предприниматель Илон Маск написал в своей соцсети, что победителем прошедших в США предвыборных дебатов стали интернет-мемы. Он считает, что мероприятие стало «подготовкой к замене» действующего президента как кандидата от Демократической партии.