Зоопарк предложил называть тараканов именами бывших и скармливать животным

https://static.news.ru/photo/6c400e72-689b-11eb-a33b-96000091f725_660.jpg Фото: Robin Hausmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Зоопарк Эль-Пасо в Техасе предложил назвать таракана именем бывшей любви, чтобы потом скормить его рептилии или сурикату. Для веганов администрация учреждения также припасла свой вариант «мести».

В сообщении зоопарка в социальных сетях говорится, что за пять долларов человек может дать имя любому понравившемуся таракану, которого после скормят животным. Если же обида на бывшую пассию действительно сильно, то можно за 25 долларов выкупить крысу, назвать её именем экс-любви и также скормить её обитателям зоопарка.

Для веганов администрация учреждения также разработала свой вариант. Подобную «месть» им предлагается свершить с помощью кочана капусты или же других овощей.

Торжественное скармливание «бывших» покажут во время прямой трансляции в фейсбуке на День святого Валентина, 14 февраля. Имена всех тараканов, крыс и кочанов будут зачитаны вслух. Заявку можно подать на сайте до 13 февраля. Вырученные средства пойдут на улучшение содержания питомцев в зоопарке.

Ранее NEWS.ru писал, что есть четыре контролирующих органа, в которые можно обратиться, чтобы заставить недобросовестных соседей вывести тараканов, это полиция, санэпидемслужба, управляющая компания (УК) и суд. Как рассказали юристы, само по себе наличие тараканов в квартире — уже нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Но жаловаться можно, только если права других жильцов были нарушены.