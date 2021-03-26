Злоумышленники украли у певицы Бейонсе вещи на $1 млн

https://static.news.ru/photo/12da9a26-8ee5-11eb-a2ae-96000091f725_660.jpg Фото: face to face/Global Look Press

Грабители проникли на склад в Лос-Анджелесе и похитили вещи поп-звезды Бейонсе. Их стоимость оценили в $1 млн, рассказали журналистам источники в правоохранительных органах.

По их словам, преступники дважды в марте покушались на собственность певицы. Злоумышленники забрали с собой дорогие сумочки и платья. Кроме того, они взяли реквизит её стилиста, находившийся в том же помещении. Инциденты расследует полиция. Личности жуликов пытаются установить, передаёт портал TMZ. По информации издания, склады арендует продюсерская компания Parkwood Entertainment, но всё содержимое принадлежало Бейонсе.

Бейонсе Жизель Ноулз — исполнительница в стиле RnB, актриса, танцовщица и модель, обладательница 28 премий «Грэмми», что является рекордом для женщин. По информации Sony, тираж её дисков превысил 100 млн экземпляров.

Ранее стало известно, что голливудская актриса 39-летняя Джессика Альба внезапно объявила о желании навсегда уйти из кино. Звезда «Тёмного ангела» отметила, с детства страдает от серьёзных проблем со здоровьем и она не хочет мучить детей плохим самочувствием на фоне недомоганий. Артистка добавила, что теперь посвятит время наследникам, борьбе с заболеваниями и бизнесу. Женщина предполагает, что недуги достались ей от матери, писал NEWS.ru.