«Злобные монстры»: Трамп обвинил ФБР в обысках личных вещей супруги и сына Трамп обвинил ФБР в обысках личных вещей супруги и сына в имении Мар-а-Лаго

Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп пожаловался на обыски, которые провели сотрудники Федерального бюро расследований в его доме во флоридском имении Мар-а-Лаго, о чем рассказал в ходе встречи со своими избирателями в штате Пенсильвания. По его словам, агенты ФБР изучали вещи его супруги и несовершеннолетнего сына, передает Newsweek.

Мы как нация третьего мира. Они перерыли ящики шкафа Первой леди и все остальное, и даже провели глубокий и безобразный обыск в комнате моего 16-летнего сына, оставив все, к чему прикасались, в совершенно другом месте, — поделился Трамп.

Экс-глава Белого дома уверен, что проведенный рейд был политически мотивирован, а сотрудники ФБР контролируются радикальными левыми силами, в результате чего «превратились в злобных монстров», не имеющих собственной позиции.

Это позор, позор, как никогда прежде. Ничего подобного наша страна еще не видела. Говорили о неправильном хранении документов. Но они заходят, берут документы, бросают их на пол, устраивают фотосессию и делают вид, что это сделал я, как будто разложил их по всему полу, — заявил Трамп.

Ранее агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов во время обыска в доме Трампа. Некоторые из них были помечены грифом «совершенно секретно» и не должны были вывозиться из специальных государственных учреждений.

Бывший американский лидер в свою очередь заявил, что ФБР могло подкинуть улики во время обысков в его поместье Мар-а-Лаго. По словам политика, во время обыска сотрудники спецслужб запретили снимать их действия на видео, а также находиться в одних помещениях с ними.