Зима близко: Зеленский заявил скором о возвращении утраченных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления с неотложным посланием к делегации американского конгресса заявил, что Украина хочет в течение трёх-шести недель вернуть себе утраченные территории. Об этом пишет Politico.

Украинский лидер объяснил это наступлением зимы, отметив, что тогда вести боевые действия станет «ощутимо труднее» и сейчас настал «решающий» период.

Таким образом Зеленский попросил у США ещё помощи. Это подтвердил изданию руководитель комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам Адам Смит, сообщивший, что именно на данном этапе помощь Украине наиболее предпочтительна.

Зимние месяцы быстро приближаются. Более низкие температуры и суровые условия замедлят боевые действия до изматывания на истощение, что в основном приносит пользу России. Больше поддержки сейчас — до того, как силы Владимира Путина зафиксируют свои успехи — гораздо предпочтительнее, чем помощь позже, — пояснил политик.

Ранее уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон по видеосвязи вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому международную премию имени Уинстона Черчилля. В поздравительной речи глава кабмина выразил глубочайшую солидарность украинскому лидеру и высоко оценил его личные качества, которые «тронули миллионы людей».