Обострение ситуации на Украине ознаменовало появление настоящего постамериканского мира. Такое мнение выдвинул американский портал The Incept. Там сообщили, что начало ему положили страны, не ставшие присоединяться к какой-либо из сторон, как во времена Холодной войны, и избравшие нейтральный путь. В их числе государства Азии, Африки и Латинской Америки.

Авторы издания отмечают , что Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Южная Африка и Мексика остались в стороне от призыва дипломатически изолировать Россию и присоединиться к санкционным кампаниям против экономики РФ. Также в ООН группа государств, включая ЮАР, воздержались от принятия резолюции по изоляции России.

По версии издания, нейтральная позиция стран могла стать шоком для элит на Западе. Это показывается, что авторитет официального Вашнгтона для большей части мира иссяк. Смесь из ошибок и неизбежностей вела Запад к упадку, а вместе с ним в упадок пришли и многие ценности, которые он породил, подчеркивает The Incept.

Хорошо это или плохо, что бы ни случилось дальше, это будет полный разрыв с последними несколькими веками западной гегемонии не только в политике, но и в культуре и идеях, — резюмирует издание.

Ранее обозреватель испанского издания Publico Рафаэль Поч, комментируя конфискацию Штатами и их союзниками золотовалютных резервов, которые Центральный банк России хранил за Западе, объявил, что США запустили процесс саморазрушения глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики.

В свою очередь старший советник президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен заявил, что в последние годы у Вашингтона стало очень много могущественных оппонентов, в пользу которых «смещается баланс сил» на политической арене. Эксперт добавил, что США «нажили» себе врагов в лице России и Китая, с которыми американцам не справиться.