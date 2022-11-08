Журналисты сравнили Байдена с Пиноккио из-за его заявлений Washington Post присудила Байдену звание «Абсолютного Пиноккио» за его заявления

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Газета The Washington Post присудила президенту США Джо Байдену звание «Абсолютного Пиноккио» (Bottomless Pinocchio) за его заявления. Категория была учреждена изданием для случаев ложных или вводящих в заблуждение заявлений, частоту появления которых можно сравнить с «формой пропаганды». Ранее этого звания удостаивался бывший американский лидер Дональд Трамп.

Издание отмечает, в частности, высказывание Байдена о том, что он проделал в совместных поездках с главой Китая Си Цзиньпином «17 тысяч миль». Журналисты обратили внимание на отсутствие доказательств того, что американский президент так много путешествовал с представителем КНР. Байден неоднократно повторял эту формулировку, несмотря на признание Белого дома в том, что слова руководителя государства «не были точными».

Теперь Байден заработал своего собственного «Абсолютного Пиноккио», — пишет WP.

Также газета указала на ряд других сомнительных заявлений Байдена, среди которых тезис о том, что в момент вступления демократа в должность президента бензин в США стоил $5 за галлон. По словам журналистов, цена бензина в тот момент находилась в районе $2,48 за галлон.

Ложным было признано высказывание о том, что американские пенсионеры впервые за десять лет получат крупнейшую индексацию пенсий. В газете подчеркнули, что выплаты по социальному обеспечению ежегодно корректируются в соответствии с рекордной за последние десятилетия инфляцией.

Джо Байдену в этом году исполняется 80 лет. Он стал самым пожилым президентом в истории США. Байден постоянно попадает в курьезные ситуации. Его оппоненты связывают это с возрастом и возможными проблемами со здоровьем.

Ранее Джо Байден допустил оговорку на выступлении во Флориде, где он произносил речь в поддержку Демократической партии перед выборами в конгресс. Хозяин Белого дома решил похвастаться достижениями демократов, однако спутал дефицит бюджета и госдолг США, поставив публику в тупик.

Также Байден едва не упал на сцене во время выступления на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке. В тот момент он говорил о ценах на лекарства.