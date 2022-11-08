Газета The Washington Post присудила президенту США Джо Байдену звание «Абсолютного Пиноккио» (Bottomless Pinocchio) за его заявления. Категория была учреждена изданием для случаев ложных или вводящих в заблуждение заявлений, частоту появления которых можно сравнить с «формой пропаганды». Ранее этого звания удостаивался бывший американский лидер Дональд Трамп.
Издание отмечает, в частности, высказывание Байдена о том, что он проделал в совместных поездках с главой Китая Си Цзиньпином «17 тысяч миль». Журналисты обратили внимание на отсутствие доказательств того, что американский президент так много путешествовал с представителем КНР. Байден неоднократно повторял эту формулировку, несмотря на признание Белого дома в том, что слова руководителя государства «не были точными».
Теперь Байден заработал своего собственного «Абсолютного Пиноккио», — пишет WP.
Также газета указала на ряд других сомнительных заявлений Байдена, среди которых тезис о том, что в момент вступления демократа в должность президента бензин в США стоил $5 за галлон. По словам журналистов, цена бензина в тот момент находилась в районе $2,48 за галлон.
Ложным было признано высказывание о том, что американские пенсионеры впервые за десять лет получат крупнейшую индексацию пенсий. В газете подчеркнули, что выплаты по социальному обеспечению ежегодно корректируются в соответствии с рекордной за последние десятилетия инфляцией.
Джо Байдену в этом году исполняется 80 лет. Он стал самым пожилым президентом в истории США. Байден постоянно попадает в курьезные ситуации. Его оппоненты связывают это с возрастом и возможными проблемами со здоровьем.
Ранее Джо Байден допустил оговорку на выступлении во Флориде, где он произносил речь в поддержку Демократической партии перед выборами в конгресс. Хозяин Белого дома решил похвастаться достижениями демократов, однако спутал дефицит бюджета и госдолг США, поставив публику в тупик.
Также Байден едва не упал на сцене во время выступления на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке. В тот момент он говорил о ценах на лекарства.