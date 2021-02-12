Журналисты рассказали о быте Мелании Трамп после президентства мужа

Журналисты выяснили, чем занимается жена экс-лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа — Мелания Трамп — после того, как он покинул свой пост. По данным СМИ, она проводит время на спа-процедурах в загородном клубе в штате Флорида.
По данным журналистов, бывшая первая леди ходит на массаж и процедуры по уходу за лицом, ест лёгкие рыбные блюда и встречается с родителями,
Она (Мелания Трамп. — NEWS.ru) идёт в спа-салон, обедает, идёт в спа-салон снова и ужинает с Дональдом во внутреннем дворике. Потом повторяет снова. Каждый день, — говорится в сообщении.
Кроме того, Мелания заявила об открытии своего офиса. Организация займётся вопросами помощи детям и станет продолжением её просветительской инициативы Be Best («Будь лучшим»), в рамках которой она выступала за здоровый образ жизни среди детей, безопасное использование Интернета и борьбу с наркотической зависимостью.
Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп открыл во Флориде офис, который займётся его деятельностью в качестве экс-президента Соединённых Штатов. Согласно предварительным данным, офис бывшего главы государства будет сортировать корреспонденцию, которая поступает на имя республиканца, а также займётся организацией его публичных выступлений и составлением различных заявлений.