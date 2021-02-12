Журналисты рассказали о быте Мелании Трамп после президентства мужа

https://static.news.ru/photo/7bb0dda4-6dfb-11eb-b594-96000091f725_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Журналисты выяснили, чем занимается жена экс-лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа — Мелания Трамп — после того, как он покинул свой пост. По данным СМИ, она проводит время на спа-процедурах в загородном клубе в штате Флорида.

По данным журналистов, бывшая первая леди ходит на массаж и процедуры по уходу за лицом, ест лёгкие рыбные блюда и встречается с родителями, передаёт портал The Mirror. Репортёры считают, что её отношения с мужем охладились. Одной из причин стал штурм Капитолия в начале января. Собеседник издания отметил, что Мелания Трамп пришла в ужас от беспорядков, жертвами которых стали пять человек.

Она (Мелания Трамп. — NEWS.ru) идёт в спа-салон, обедает, идёт в спа-салон снова и ужинает с Дональдом во внутреннем дворике. Потом повторяет снова. Каждый день, — говорится в сообщении.

Кроме того, Мелания заявила об открытии своего офиса. Организация займётся вопросами помощи детям и станет продолжением её просветительской инициативы Be Best («Будь лучшим»), в рамках которой она выступала за здоровый образ жизни среди детей, безопасное использование Интернета и борьбу с наркотической зависимостью.

Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп открыл во Флориде офис, который займётся его деятельностью в качестве экс-президента Соединённых Штатов. Согласно предварительным данным, офис бывшего главы государства будет сортировать корреспонденцию, которая поступает на имя республиканца, а также займётся организацией его публичных выступлений и составлением различных заявлений.