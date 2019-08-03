https://static.news.ru/photo/6386097a-b62d-11e9-a773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ann Parry/Global Look Press

Десять человек погибли во время стрельбы в техасском магазине Wallmart, сообщила журналистка Камилла Рамбалди. По её словам, такие данные поводят местные правоохранительные органы.

Она отметила, что пострадавших в результате инцидента не меньше 30. Об этом сотрудница СМИ написала в своём Facebook .

Как ранее писал News.ru, департамент полиции города Эль-Пасо в американском штате Техас сообщил о стрельбе в магазине Walmart. По данным зарубежных СМИ, было слышно около 10 выстрелов, а недалеко от торгового центра видели двух человек с оружием.