Журналистка из США задала неудобный вопрос Пентагону Журналистка Робинсон: США спровоцировали конфликт с Россией, построив биолаборатории на Украине

Фото: cayayofm/flickr.com

Журналистка Эмералд Робинсон в своем Twitter задала вопрос американскому правительству и Пентагону о том, зачем на территории Украины находятся 46 биолабораторий. По ее мнению, наличие исследовательских баз спровоцировало конфликт с Россией.

Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагону 46 лабораторий на украинской территории? — написала Робинсон.

В конце декабря Минобороны РФ сообщило, что получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который подтверждает проведение в этой стране тренировок и учений с возбудителями особо опасных инфекций. В военно-биологической программе участвовали бывшие руководители структур Минздрава США.

Ранее Совбез ООН не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. Для принятия документ должен был набрать девять голосов из 15, однако за резолюцию проголосовали только Россия и Китай.