Журналистка из США обвинила Запад в «слишком долгом унижении» России

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Энн Коултер

Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер заявила, что Запад «слишком долго унижал» Россию и пренебрегал ею. Она также призвала Запад заняться собственными проблемами, а не вмешиваться в конфликт на Украине, передает издание Daily Express.

Я не защищаю [президента России Владимира] Путина, но почему это должно волновать американцев, у нас есть свои проблемы. Почему это должно волновать британцев? — задалась вопросом Коултер.

Она отметила, что «Украина исторически была частью влияния Российской империи», а поскольку она не является членом НАТО, Западу не следует вмешиваться. Однако он «продолжает вторгаться и вторгаться».

Обозреватель также напомнила, что Путин был первым из мировых лидеров, кто выразил США соболезнования в связи с терактом 11 сентября. При этом Джордж Буш — младший, занимавший тогда пост президента, даже не перезвонил ему.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает против унижения России. Придёт день, когда с Москвой снова придётся сотрудничать, отметил он.

21 июля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор оправдал спецоперацию России на Украине. Он указал, что Путин считает вступление Украины в НАТО угрозой безопасности РФ, в то время как Москву не тревожит независимость Украины или ее потенциальное вступление в Евросоюз.