Журналистка CNN пожаловалась, что не может взять интервью у Путина Журналистка CNN Аманпур заявила о ежедневных попытках взять интервью у Путина

Фото: Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кристиан Аманпур

Главный международный корреспондент CNN Кристиан Аманпур заявила в социальной сети Twitter (Х) о ежедневных попытках журналистов взять интервью у российского президента Владимира Путина. Таким образом она упрекнула своего американского коллегу Такера Карлсона, который сделал это и анонсировал трансляцию в ближайшее время.

Неужели Такер действительно думает, что мы, журналисты, не пытаемся взять интервью у президента Путина каждый день с момента <...> (начала СВО. — NEWS.ru) на Украине? Это абсурд, — написала Аманпур.

Между тем видео Карлсона, на котором он анонсирует интервью с президентом России, набрало свыше 51 млн просмотров в социальной сети Twitter (X). Спустя час после публикации число просмотров составляло 5,2 млн, а уже через два часа этот показатель подскочил до 20 млн. По словам экс-ведущего Fox News, Вашингтон дважды пытался сорвать эту встречу. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.

Политолог Сергей Марков считает визит Карлсона в Москву важным событием. По его словам, интервью пробьет информационную блокаду Запада и сломает глухую политическую цензуру. Он считает, что российская позиция ближе к правде и реальности, чем западная, и часто достаточно просто рассказать о ней.