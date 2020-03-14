Сотрудники Белого дома не пустили журналиста с высокой температурой на брифинг американского президента Дональда Трампа. Глава государства тоже проверился перед выходом к прессе.
Представитель администрации Кэти Миллер уточнила, что медработники Белого дома трижды проверили температуру сотрудника СМИ, и каждый раз она превысила 38 градусов.
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Как писал NEWS.ru, в США введено чрезвычайное положение из-за коронавируса COVID-19. Трамп ограничил авиасообщение с Европой. Число заражённых в Соединённых Штатах превысило к трём тысячам человек.
В марте коронавирусная инфекция стала пандемией. Болезнь спровоцировала обвал на нефтяном рынке и общее падение мировой экономики. В мире зафиксировано около 152 тысяч случаев заражения, погибли более 5,7 тысячи человек.
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