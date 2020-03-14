https://static.news.ru/photo/a7459330-662a-11ea-9cb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Brandon/AP Photo/ТАСС

Сотрудники Белого дома не пустили журналиста с высокой температурой на брифинг американского президента Дональда Трампа. Глава государства тоже проверился перед выходом к прессе.

Представитель администрации Кэти Миллер уточнила, что медработники Белого дома трижды проверили температуру сотрудника СМИ, и каждый раз она превысила 38 градусов.

По информации Politico, в резиденции президента начали проверять всех сотрудников и посетителей, а также самого Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Как писал NEWS.ru, в США введено чрезвычайное положение из-за коронавируса COVID-19. Трамп ограничил авиасообщение с Европой. Число заражённых в Соединённых Штатах превысило к трём тысячам человек.

В марте коронавирусная инфекция стала пандемией. Болезнь спровоцировала обвал на нефтяном рынке и общее падение мировой экономики. В мире зафиксировано около 152 тысяч случаев заражения, погибли более 5,7 тысячи человек.