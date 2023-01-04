Раскрывший связь Twitter с властью США журналист рассказал о жизни в России

Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэтт Тайбби

Журналист Мэтт Тайбби, опубликовавший внутреннюю переписку сотрудников офиса Twitter, объяснил свою жизнь в России интересом к ее литературе. В ответе на вопрос пользователя соцсети, почему он прожил в РФ 11 лет, журналист отметил, что не интересовался политикой. До этого он выложил 40 выдержек из корпоративных писем, которые доказывают, что Россия не оказывала влияния на выборы президента в США в 2016 году.

Будучи молодым писателем, я боготворил таких людей, как Гоголь, Бабель и Толстой, и хотел научиться читать их по-русски. Я вообще не интересовался политикой и занимался такими делами, как игра в Российской бейсбольной лиге и работа в Московском зоопарке, — ответил журналист.

После выборов президента США в 2016 году, когда победу одержал Дональд Трамп, противники Республиканской партии требовали пересмотра результатов и неоднократно обвиняли власти РФ во вмешательстве в выборный процесс. В ЦРУ утверждали, будто президент России лично отдавал приказ о кибератаках с целью повлиять на американские выборы в 2016 году.

От компании Twitter требовали пресечь внешнее вмешательство. Изначально проверили 2,7 тысячи аккаунтов и только 179 из них заблокировали. Лишь 22 из них могли быть связаны с РФ. Только две учетные записи, включая телеканал RT, платили за рекламу на платформе суммы, превышающие $10 тысяч. В то же время началась маркировка аккаунтов, аффилированных с государством.