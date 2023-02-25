Журналист из США рассказала, во что Вашингтон превратил Украину Журналист из США Робинсон: Белый дом превратил Украину в способ отмывания денег

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Бывший корреспондент телеканала Newsmax Эмералд Робинсон заявила, что американские чиновники и политики превратили Украину в средство собственного обогащения. Все потому, что отвечают перед Пентагоном, пояснила журналист в Twitter.

Подавляющее большинство американских политиков превратили Украину в крупнейшую в мире схему по отмыванию денег, потому что они держат ответ перед Пентагоном, а не перед народом, — подчеркивается в ее сообщении.

Робинсон указала на то, что военно-промышленный комплекс США «буквально захватил» весь конгресс США.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что новые транши для поддержки Украины со стороны США могут быть заблокированы в случае проведения предложенного республиканцами аудита выделяемых Киеву средств. По его словам, если факты коррупции на украинском направлении подтвердятся, это будет использовано в предвыборной гонке для агитации против демократов и действующего президента США Джо Байдена.