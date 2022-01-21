Журналист из США рассказал о пытках в американских тюрьмах

Освещающий полицейский произвол и пытки в США журналист Мэтт Агорист назвал тюрьму для особо опасных преступников Гуантанамо «главным пятном на репутации» Штатов. Он также напомнил о тайной частной тюрьме «Четырёхугольник Хамана», которая также печально известна своими издевательствами над заключёнными, пишет «ПолитЭксперт».

По словам Агориста, многие американцы участвуют в пикетах с требованием навести порядок в этом исправительном учреждении или закрыть его. С 2004 по 2015 год, продолжает журналист, через «Четырёхугольник Хамана» прошло около восьми тысяч заключённых, преимущественно афроамериканцев.

Выяснилось, что там содержали даже несовершеннолетних, притом без достаточных на то оснований. Агорист напомнил об истории заключённого Анджела Переса, которого насиловали дулом пистолета.

Двое офицеров изнасиловали его дулом пистолета. Он был в кандалах и не мог защититься. Пытки продолжались несколько часов — до тех пор, пока мужчина не согласился сотрудничать с полицейскими и сдать кого-то другого. После шумихи в СМИ, Пересу удалось выиграть суд против Чикаго, — рассказал журналист.

Ранее в октябре 2021 года правозащитные группы предоставили информацию, что в 2021 году в России впервые за более чем 10 лет увеличилось число силовиков, осуждённых за пытки. Согласно их данным, 298 сотрудников правоохранительных органов в России были признаны виновными в превышении полномочий с применением насилия или специальных средств (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ) в период с января по июль 2021 года по сравнению с 252 осуждёнными за аналогичный период 2020-го.