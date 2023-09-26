Журналист из США неожиданно поддержал Путина Журналист из США поддержал Путина после оваций нацисту Хунке в Канаде

Фото: Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press

После чествования экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в Оттаве, люди в канадском парламенте должны понять, насколько важна деятельность президента РФ Владимира Путина на международной арене, выразил надежду в Twitter (Х) американский журналист Джексон Хинкл. Он добавил, что миру следует поддержать миссию российского лидера по денацификации Украины.

После того как [президент Украины Владимир] Зеленский, [премьер Канады Джастин] Трюдо и канадский парламент вчера два раза стоя аплодировали украинскому нацисту времен Второй мировой войны, я надеюсь, что люди поймут, почему мы все должны собраться вместе и поддержать героическую миссию президента Путина по денацификации Украины, — отметил Хинкл.

Хунке 22 сентября присутствовал на заседании парламента, которое приурочили к визиту Зеленского. Там 98-летнего мужчину под аплодисменты зала назвали борцом за украинскую независимость в годы Второй мировой войны. Позже выяснилось, что Хунке состоял в добровольческой дивизии СС «Галичина», воевавшей не только против советских войск. Она еще отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неряшливым отношением к памяти чествование бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады. Он подчеркнул, что у преступлений нацистов не может быть срока давности. Песков добавил, что фашизм «пытается встать на ноги» в центре Европы, на Украине. По его словам, Россия ведет с ним непримиримую борьбу.