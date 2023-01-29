Журнал Newsweek назвал интерес США в украинском конфликте Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради титана

Фото: Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

Главным ресурсным интересом Вашингтона в контексте украинского конфликта является титан. На Западе остаются зависимыми от данного металла, а Украина может стать его альтернативным источником, сообщил Newsweek.

В США и союзных странах предпринимаются зарождающиеся усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины в виде ключевого металла, имеющего решающее значение для <...> Запада, — отмечается в публикации.

В Newsweek добавили, что в последнее время ведутся споры о том, почему продолжение поддержки Украины в интересах Пентагона. Титан стал аргументом в этом вопросе, при том что металл представляет для Белого дома «ключевую уязвимость».

В издании подчеркнули, что российский титан является ресурсом, не попавшим под западные санкции.

Ранее Роберт Фарли в материале для американского издания 19FortyFive заявил, что западные страны вступили с Россией в «титаническую битву» за будущее всей мировой финансовой системы. По словам Фарли, стороны задействуют все варианты — от введения санкций до отказа от долларов и поиска новых торговых партнеров.

