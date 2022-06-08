Жизнь «пожрала» мечту: в США пожаловались на высокую инфляцию Ведущий Fox Business Варни: «американская мечта» погибла из-за высокой инфляции

Фото: Социальные сети

Высокая инфляция «пожирает» «американскую мечту». Такое заявление сделал в эфире Fox Business телеведущий Стюарт Варни. По его мнению, данное обстоятельство вызывает у жителей США крайний пессимизм. Сам Варни признался, что подобных процессов за время жизни и карьеры ещё не наблюдал.

Мы попали в инфляционную спираль. Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены. Поэтому я и назвал этот процесс «спиралью». Именно по этой причине американцы нервничают, — подчеркнул журналист.

Он полагает, что инфляция стала причиной крайне пессимистичного настроя американцев, они «боятся и недовольны». Опрос издания The Wall Street Journal показал, что 38% респондентов заявили, что стали жить хуже, чем раньше. Это произошло всего за полгода правления Джо Байдена, подчеркнул Варни.

Инфляция пожирает «американскую мечту»: половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, — это ещё слабо сказано, — заявил журналист.

По его словам, прирост инфляции не снижается и цена галлона (3,785 литра) бензина растёт ежедневно на 4–5 центов. В администрации действующего президента ничего не предпринимают и лишь разводят руками, сообщил журналист. По его мнению, к концу недели в ряде штатов бензин будет стоить уже $5 и вскоре начнутся веерные отключения электричества.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в США является следствием «непродуманных действий» властей, а не спецоперации России на Украине. Глава государства подчеркнул, что долларовый «печатный станок» также негативно повлиял на финансовую стабильность.