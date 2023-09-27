Жителям еще одной страны разрешили посещать США без визы США поздравили Израиль со вступлением в программу безвизового въезда

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Израиль стал 41-й страной, вступившей в программу безвизового въезда в США, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена. По его словам, для обеих стран это является важным шагом вперед. Решение властей США укрепит сотрудничество с Израилем в области безопасности, добавил он.

Вступление Израиля в программу безвизового въезда представляет собой важный шаг вперед в нашем стратегическом партнерстве с Израилем, который еще больше укрепит давнее взаимодействие, экономическое сотрудничество и координацию в области безопасности между нашими двумя странами, — заявил Блинкен.

Это важное достижение позволит гражданам США и Израиля расширить свободу передвижения, добавил госсекретарь страны.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, в свою очередь, отметил, что данный шаг является отражением более чем десятилетней совместной работы стран. По его словам, благодаря ему обе страны станут более безопасными.

Ранее Россия предложила полостью отменить визовый режим с пятью странами, среди которых Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Малайзия. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, РФ активно работает по вопросу расширения числа стран с безвизовым режимом.