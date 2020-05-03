Жителя США задержали за самоизоляцию в закрытом парке Disney World

https://static.news.ru/photo/6428693a-8e96-11ea-82ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: atlasobscura.com

Американские полицейские задержали мужчину, который планировал провести неделю карантина по коронавирусу в закрытом в 1999 году парке развлечений Disney Discovery Island.

Согласно данным полиции, 42-летний Ричард Макгуайер успел пробыть в парке несколько дней. В общей сложности он намеревался провести там около недели, передаёт Daily Star.

Ранее NEWS.ru писал, что количество жертв заболеваний, связанных коронавирусом, в мире за сутки выросло на 4087 человек и достигло 251 562. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, к сегодняшнему дню насчитывается 4 584 118 пациентов с COVID-19 (66 065 выявленных случаев за последние сутки). Выздоровели свыше 1 млн 167 тысяч человек.