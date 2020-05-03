Жителя США задержали за самоизоляцию в закрытом парке Disney World

Американские полицейские задержали мужчину, который планировал провести неделю карантина по коронавирусу в закрытом в 1999 году парке развлечений Disney Discovery Island.
Согласно данным полиции, 42-летний Ричард Макгуайер успел пробыть в парке несколько дней. В общей сложности он намеревался провести там около недели,
Ранее NEWS.ru писал, что количество жертв заболеваний, связанных коронавирусом, в мире за сутки выросло на 4087 человек и достигло 251 562. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, к сегодняшнему дню насчитывается 4 584 118 пациентов с COVID-19 (66 065 выявленных случаев за последние сутки). Выздоровели свыше 1 млн 167 тысяч человек.
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