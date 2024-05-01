Житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для БПЛА Минюст США: житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для БПЛА

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press

Житель Нью-Йорка Николай Григорьев в федеральном суде Бруклина признал свою вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотных летательных аппаратах, сообщил Минюст США. Ведомство утверждает, что он передал технологии более чем на $250 тысяч. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила, что была предотвращена передача российским компаниям более 11 500 электронных компонентов.

Следствие утверждает, что Григорьев и его подельники Оловянников и Архипов через зарегистрированную ими компанию Quality Life Cue LLC (QLC) закупили электронные компоненты двойного назначения для российских предприятий, занимающихся разработкой и производством дронов. В частности, для технологической компании SMT-iLogic, которая в мае 2023 года попала под санкции за участие в цепочке поставок по производству российских военных БПЛА.

В результате признания вины Григорьеву грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Слушание по приговору пока не назначено. Суд объявил особую благодарность за ценную помощь Наталье Савранской, ранее работавшей в отделе контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Ранее американский суд приговорил к 21 году тюрьмы бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США 32-летнего Джаре Себастьяна Далка за попытку продать секретную информацию «российскому агенту». На самом деле с ним общался сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием.