https://static.news.ru/photo/200157a6-b469-11e9-bfd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/CBS New York

Луиза Синьора из США, которая накануне отпраздновала 107-летие, поделилась секретом своего долголетия. По её мнению, сохранить отличное здоровье ей помогло то, что она никогда не была замужем.

Родственники и друзья поражаются оптимизмом и чувством юмора Луизы, которая родилась летом 1921 года.

У неё нет трости, нет инвалидной коляски. Она сама совершает покупки. Просто потрясающая, — рассказала её подруга Дебора Уитакер.

В 103 года женщина пережила нападение грабителей в собственном доме и воспаление лёгких. Помимо этого, она плохо видит — врачи официально признали её незрячей. Однако это не мешает ей играть в бинго и танцевать.

Луиза рассказала, что к отсутствию супруга в её жизни она относится с юмором.

Я думаю, что в этом и есть весь секрет. Моя сестра говорит: «Хотела бы и я никогда не выходить замуж, — поделилась женщина.

Она также отметила, что с самого детства предпочитает есть итальянскую еду, которую считает очень полезной из-за отсутствия тортов и газировки, передаёт « Ридус ».

Как писал News.ru, ранее группа учёных из США выяснила, что оптимистически настроенные люди живут дольше, чем пессимисты. Продлевать жизнь, по их утверждению, помогает дружелюбие, а также здоровые отношения с окружающими.