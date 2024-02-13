Жительница США пошла под суд за содействие российской армии Суд в Нью-Йорке обвинил россиянку в отправке военной техники ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Суд в Нью-Йорке (США) обвинил гражданку России и Канады Кристину Пузыреву в сговоре с целью отмывания средств, полученных благодаря отправке вооружения российским предприятиям, попавшим под санкции, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Соединенных Штатов. Девушка признала свою вину.

Уточняется, что она поставляла комплектующие для беспилотников, ракетных комплексов и других видов вооружения, нарушив нормы экспортного контроля и санкций. Отправленные предметы позже были позже обнаружены в зоне проведения специальной военной операции. Теперь обвиняемой грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее Окружной суд Ларнаки на Кипре принял решение отказать США в экстрадиции россиянина Артура Петрова, которого арестовали в августе прошлого года. Мужчину задержали по запросу американских властей, обвинивших его в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники.

До этого суд в США приговорил гражданина РФ Владимира Дунаева к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве. По данным Министерства юстиции Соединенных Штатов, деятельность россиянина нанесла «неизмеримый урон и финансовый ущерб» людям во всем мире. При этом сам Дунаев в ноябре 2023 года признал свою вину по двум пунктам обвинения.