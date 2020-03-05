https://static.news.ru/photo/5fe8e378-5ed4-11ea-ab85-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На протяжении двух лет жительница Калифорнии Кейли Уилкс исправно поливала своё любимое растение — эхеверию в горшочке. Однако американка была сильно расстроена, когда решила пересадить «каменный цветок» (народное название эхеверии. — NEWS.ru). Любимое растение американки оказалось искусственным.

Уилкс написала о своём разочаровании на личной странице в социальной сети. По словам жительницы Калифорнии, суккулент был предметом её гордости. Она растила его два года. Уилкс поливала эхеверию по собственному графику и не терпела, когда кто-то другой пытался ухаживать за «каменным цветком».

Я решила, что настала пора переселить его в новый горшок. Раздобыла самый красивый, достала эхеверию из старого горшка и увидела вместо земли пенопласт. Растение оказалось искусственным. Я вложила в него столько любви, что теперь чувствую себя обманутой, — цитирует американку «360».

Подписчики Уилкс посочувствовали несчастной американке, но всё же это не помешало пользователям Сети вдоволь посмеяться над описанным курьёзом. Однако у этой истории случился счастливый конец. Подписчики прислали Уилкса примерно десять (в этот раз настоящих) эхеверий.

Как ранее передавал NEWS.ru, американская модель Фокси Менаджери увеличила грудь до аномального объёма 6,6 литра, чтобы стать похожей на героиню мультфильма «Кто подставил кролика Роджера» Джессику Рэббит.

Менаджери сделала первую операцию после развода шесть лет назад. Сейчас женщине 42 года, и она обещает продолжить изменять своё тело, чтобы добиться «идеальной фигуры в форме песочных весов».