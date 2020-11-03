Жители Вашингтона готовятся к протестам, не дожидаясь результатов выборов

https://static.news.ru/photo/b2da6e70-1e51-11eb-9db3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Жители Вашингтона уже начали готовиться к протестам, хотя итоги выборов ещё не оглашены. Молодёжь рисует плакаты прямо на улицах.

Несмотря на это, обстановка в столице США спокойная, на улицах много людей. Из машин играет громкая музыка, некоторые танцуют прямо на улицах, выражая таким образом поддержку своему кандидату, сообщает Пятый канал.

Выборы 46-го президента США ещё не завершились. Некоторые штаты до сих пор продолжают голосовать. По последним данным, после обработки 50% бюллетеней, Байден побеждает в штате Огайо, Трамп — в Арканзасе и в Канзасе, где республиканцы традиционно одерживают победу.

По результатам обработки 73% бюллетеней Байден одерживает победу в Аризоне. Сейчас у него 53,7% голосов, у действующего президента США Дональда Трампа — 45%, сообщает Fox News. Аризона даёт 11 голосов из 270 необходимых для победы на выборах. Этот штат традиционно с 1972 года голосовал за республиканцев, демократам удалось одержать там победу только в 1996 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США при любом исходе президентских выборов останутся страной, в которой достижение консенсуса по вопросам внутренней или внешней политики станет почти невозможным. Об этом заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.