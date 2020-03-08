https://static.news.ru/photo/af767270-61cc-11ea-b3bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Паника охватила Нью-Йорк: испуганные распространением в США коронавируса горожане массово скупают антисептики и товары первой необходимости.

Крупные аптечные сети с трудом справляются с бешеным спросом на дезинфицирующие средства для рук, а поступающие в аптеки партии распродаются в тот же час. Так же быстро в супермаркетах раскупают бутилированную воду и продукты длительного хранения. При этом город пустеет на глазах, даже всегда людная Times Square стала пустынной, пишет «Интерфакс».

Американцы жалуются на спекуляцию масками и антисептиками — так, упаковки обеззараживающих гелей и спреев для рук, стоившие обычно в пределах $10, в онлайне продают уже за $400. Amazon уже удалил 530 тысяч объявлений о продаже товаров по явно завышенным ценам и разорвал сотрудничество с 2,5 тысячами поставщиков. На eBay удаляются предложения со словами «коронавирус», «вирус», COVID-19 и их производными, расценивая такие публикации как попытки заработать на трагедиях и стихийных бедствиях.

Пытаясь остановить распространение паники, главный хирург США Джером Адамс, обратился к согражданам. В частности, он обратил внимание людей на то, что от обычного гриппа в Соединённых Штатах в 2019 году умерли 18 тысяч человек, но это не вызывало в обществе таких волнений.

Большинство людей, заболевших коронавирусом, переносит его в лёгкой форме. Это можно сравнить с сильной простудой или гриппом, и большинство людей выздоравливают, — цитирует Адамса Newsweek.

Как писал NEWS.ru ранее, Департамент здравоохранения Москвы напомнил об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции во время карантина на фоне особо опасных заболеваний, в том числе и заражений новым типом коронавируса.