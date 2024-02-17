Жители крупнейшего штата США выступили за выход из состава страны Newsweek: 36% жителей Аляски поддержали бы выход штата из состава США

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Около 36% жителей Аляски заявили, что поддержали бы выход штата из состава США, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на данные социального опроса. Граждане высказались за превращение Аляски в полностью независимое государство. Всего в опросе приняли участие более 35 тысяч взрослых жителей штата.

Согласно новому опросу, около 36% жителей Аляски поддержали бы выход штата из состава США и превращение его в полностью независимое государство, — говорится в материале издания.

Аналогичный опрос был проведен в Техасе, Калифорнии, Нью-Йорке и Оклахоме. Последние два штата набрали по 28% желающих отделиться от основной части США. При этом за выход из состава страны в Техасе выступили 31% жителей, а в Калифорнии — 29%.

Ранее издание опубликовало исследование, согласно которому президент США Джо Байден имеет невысокие шансы на победу на выборах и второй срок на посту главы государства. Лидер страны потерял поддержку большей части граждан за последние три месяца. Издание также подчеркивает, что аналитики из организаций, проводивших опросы, дали верный прогноз по прошлым выборам в США.