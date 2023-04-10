Пятеро человек погибли при стрельбе в американском Луисвилле

По меньшей мере шестеро человек пострадали при обстрелах в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, сообщает CNN со ссылкой на источник. По данным журналистов, среди пострадавших значится один сотрудник полиции. При этом собеседник агентства не смог рассказать, погибли эти люди или отделались травмами.

Пятеро убиты, шестеро доставлены в больницу. <...> Активной угрозы агрессора больше нет. Подозреваемый стрелок нейтрализован, — говорится в сообщениях полиции.

В Сети также появились кадры с места произошедшего. На видео отчетливо слышны выстрелы и сирены машин. На место перестрелки выехали губернатор штата Кентукки Энди Бешир и мэр Луисвилла Крейг Гринберг.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в городе Орландо в США. Среди погибших один ребенок. Инцидент произошел ночью. Наряд полиции выехал в дом пострадавших по вызову о домашнем насилии. После прибытия стражи порядка услышали звуки выстрелов, доносящиеся из дома. Вскоре из дома вышел мужчина и начал стрелять в полицейских. Ответным огнем полиции стрелка ликвидировали.