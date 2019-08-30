https://static.news.ru/photo/c1145b8c-cbbd-11e9-b847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Orit Ben-Ezzer/Global Look Press

Губернатор Флориды Рон Десантис обратился к жителям с просьбой подготовить недельный запас еды, воды и лекарств из-за надвигающегося на США урагана «Дориан».

Помимо этого, глава штата сообщил о возможной эвакуации населения.

Время на подготовку сокращается с каждым часом, к тому же мы до сих пор точно не знаем, где именно он обрушится на берег, — отметил он.

Ранее News.ru писал, что скорость ветра в пределах надвигающегося на побережье США урагана превысила 59 м/с. На данный момент «Дориан» бушует в 645 километрах от Багамских островов, где уже объявлена эвакуация. По оценкам специалистов, до побережья Флориды ураган доберётся в конце недели или начале следующей.