Житель Нью-Йорка убил четырех членов своей семьи и ранил двух полицейских

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В Нью-Йорке мужчина убил четырех членов своей семьи и ранил двух полицейских, прежде чем стражи порядка застрелили его, пишет New York Post. Начальник нью-йоркского управления полиции Джеффри Мэддри рассказал в ходе пресс-конференции, что около пяти часов утра в службу спасения обратилась девочка-подросток, заявившая, что ее двоюродный брат убил родственников.

Подойдя к дому, полицейские увидели выходящего мужчину. Он несет багаж. Офицеры задали мужчине один или два вопроса, возникла стычка, которая длилась около 10 секунд, в это время мужчина направил нож на полицейских. Он наносит удар одному офицеру в область шеи и груди и ударил удар второго по голове, — сказал Мэддри.

Подозреваемому 38 лет, он был застрелен 28-летним правоохранителем. В полиции рассказали, что убийца, скорее всего, поджег диван, когда выходил из дома. Стражам порядка пришлось ждать прибытия пожарных и тушения огня, прежде чем они смогли попасть внутрь.

Возле дома от полученных травм скончалась 11-летняя девочка. В самом доме были обнаружены мертвыми 12-летний мальчик, 44-летняя женщина и 30-летний мужчина. По предварительным данным, все четверо были зарезаны.

Раненых полицейских доставили в больницу Ямайки, их жизни ничто не угрожает. Нападавшего также отвезли в больницу, где медики констатировали его смерть.

Ранее в американской тюрьме скончался экс-полицейский Дерек Шовин, отбывавший 22-летний срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Шовин умер спустя несколько дней после того, как его ударили ножом за решеткой. Он успел отбыть в заключении два года и пять месяцев.