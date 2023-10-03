Житель Калифорнии намерен отсудить у Илона Маска $1 млн за клевету AP: житель Калифорнии решил отсудить у Илона Маска $1 млн за клевету

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Илон Маск

Житель Калифорнии подал судебный иск против предпринимателя Илона Маска, сообщает агентство Associated Press. Суть претензии истца заключается в клевете, которую бизнесмен поддержал в соцсети X (ранее Twitter). Мужчина рассчитывает взыскать с Маска не менее $1 млн.

Издание пишет, что 22-летнего Бенджамина Броди возмутила публикация, в которой его приписали к участникам ультраправого движения Proud Boys. Речь идет о видео столкновения протестующих на фестивале ЛГБТ в Орегоне.

Пользователи Сети предположили, что один из участников похож на Броди. Истец заявил, что Маск принимал активное участие в обсуждении, спровоцировав распространение недостоверной информации. Броди утверждает, что не имел отношения к происходящему на фестивале и тем не менее подвергся публичным нападкам. Теперь молодой человек планирует защищать свое доброе имя в суде.

Ранее Илона Маска обвинили в государственной измене из-за распоряжения бизнесмена отключить покрытие сети спутниковой связи Starlink в пределах 100 км от крымского побережья. Тогда Украина попросила предпринимателя включить Starlink, чтобы нанести удар по российским кораблям. Однако Маск отказал в этой просьбе.