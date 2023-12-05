Жилой дом взлетел на воздух в США В Вашингтоне при попытке полиции обыскать жилой дом прогремел мощный взрыв

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощный взрыв произошел в жилом доме американского города Арлингтон, штат Вашингтон, сообщает Telegram-канал SHOT. В данный момент информации о погибших нет, но яркая вспышка была видна с разных концов города.

Перед этим полицейские пытались проникнуть в здание с ордером на обыск, но подозреваемый ответил стрельбой из ракетницы. После этого весь дом взлетел на воздух. На опубликованных кадрах видно, как постройку буквально разнесло на огненные ошметки.

До этого два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Установлено, что взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома. В здании были выбиты стекла и двери, но конструкция дома не нарушена. Открытого возгорания удалось избежать.

После этого на Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел мощный взрыв. Вспыхнул автомобиль, ехавший со стороны США в Канаду. В результате погибли два человека, находившиеся в авто, пострадал пограничник. Расследованием инцидента занялось ФБР, которое изначально расценило его как попытку террористической атаки. Однако позднее версию пересмотрели: после обследования места происшествия полицейские не обнаружили следов взрывчатки или остатки взрывного устройства.