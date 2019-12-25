https://static.news.ru/photo/9b7c48a8-26e4-11ea-aba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Howell family

Молодой американец Райли Хауэлл, который погиб во время стрельбы в одном из университетов США в апреле 2019 года, стал персонажем книги по вселенной «Звёздных войн». Авторы произведения сделали его мастером-джедаем.

Персонаж получил имя Ри-Ли Хауэлл. Он появится в книге «Звёздные войны: Восхождение Скайуокера — Визуальный словарь», статус героя — «мастер-джедай и историк Ордена джедаев».

Хауэлл в 21-летнем возрасте стал жертвой стрельбы в университете Северной Каролины в Шарлотте 30 апреля. Сотрудники местной полиции после трагических событий рассказывали, что мужество молодого человека помогло спасти несколько жизней, передаёт портал BuzzFeed.

Ранее NEWS.ru писал, что стрельба произошла в городе Хай-Пойнт в американском штате Северная Каролина 25 декабря.

Очевидцы рассказали, что неизвестный открыл огонь на автостоянке, он стрелял из своей машины. Все пострадавшие госпитализированы, на месте происшествия работает полиция.